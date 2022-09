La guerre en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité plus de six mois après le démarrage de l'offensive lancée par la Russie dans le pays de Zelensky. Dans le monde, plusieurs voix se sont élevées pour s'opposer à cette opération militaire. En France, l'ancien président François Hollande s'est une nouvelle fois prêter aux jeux des questions-réponses sur le sujet qui fait la Une des médias depuis Février 2022. Et pour l'ancien président français, l'actuel chef du Kremlin Vladimir Poutine va "perdre la guerre". Il a toutefois mis en garde contre une Russie "encore capable de mobiliser d'importantes forces armées".

François Hollande se prononce une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine. Dans Midi Libre, l'ancien dirigeant français a dit ce qu'il pense sur ce sujet délicat. Lorsque le journaliste a demandé à l'ancien président si le président russe Vladimir Poutine pourrait perdre cette guerre, François Hollande a été affirmatif. "Oui, il va la perdre", a lancé l'ancien président français. Pour l'ancien homme d'Etat français, ce n'est que par un rapport de force que des discussions fructueuses ne peut avoir lieu avec le chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

"Il n'y a de possibilités de discussion fructueuse (avec Poutine ndlr) que sur la base d'un rapport de force", martèle l'ex-président français François Hollande qui estime que Poutine n'approuve uniquement un "accord que lorsqu'il y est obligé". Selon lui, Poutine espère un relâchement des sanctions alors que les combats se poursuivent sur le terrain et font de nombreuses victimes. "Poutine espère que la fatigue des opinions publiques et les divisions européennes nous conduiront à relâcher la pression et donc les sanctions.", affirme François Hollande. Dans la journée d'hier, Ursula von der Leyen affirmait que « Poutine échouera ».