Depuis le mois de Février, la Russie de Poutine a lancée une offensive militaire en Ukraine. Les occidentaux dès les premières heures se sont opposés à cette opération militaire de la Russie et a décidé d'imposer des sanctions contre le pays et ses hauts dirigeants. Au fur et à mesure que le temps passe, la pression s'accentue encore un peu plus sur la Russie. Alors que les occidentaux réfléchissent à de nouvelles mesures pour faire pression sur Poutine, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a affirmé que les sanctions contre la Russie "ne sont pas près d'être levées".

La guerre en Ukraine continue d'être au cœur de l'actualité internationale plus de six mois après le démarrage. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a promis une « solidarité indéfectible » à l’Ukraine au cours d'un discours sur "l'état de l'UE". "La solidarité de l’Europe avec l’Ukraine demeurera indéfectible", a assuré la dirigeante européenne qui a affirmé que les sanctions de l'UE à l'encontre de la Russie n'étaient pas près d’être levées. La responsable européenne a prédit l'échec de Poutine.

"Je me tiens ici, devant vous, animée de la conviction que, grâce à notre courage et à notre solidarité, Poutine échouera et l’Europe vaincra", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Il y a quelques jours, Hillary Clinton a appelé l’UE à maintenir les sanctions contre la Russie malgré les difficultés. "Je ne doute pas que pour de nombreux pays européens, l'adhésion au régime de sanctions contre la Russie est plus difficile que pour les États-Unis, par exemple en termes d'[impacts sur le] secteur énergétique. Nous devons continuer à soutenir l'Ukraine et maintenir les restrictions [à l'encontre de la Russie] en place", a affirmé l'ex-responsable américaine dans une interview accordée au journal allemand Die Welt mercredi.