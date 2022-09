Alors qu'elle rencontrait les militantes de son parti, la semaine dernière la présidente de l'Udbn avait exprimé son mécontentement vis-à-vis du président de l'Alliance Iroko, Bertin Koovi. "Il y a quelqu'un qui s'appelle Bertin Koovi, qui m'insulte,.... Ne répondez pas hein. L'éducation que nous avons eue, on n'insulte pas (propos tenus en langue Fongbé). L'Udbn est un parti de paix. Et nous sommes des femmes. Nous gardons tous les enfants, et nous les éduquons" disait-elle à l'assistance. Le principal concerné a réagi lors d'une intervention sur Prime News TV Bénin.

"J'aurais pu être président "

On retient des propos de l'ancien opposant, qu'il n'a jamais été question pour lui de proférer des insultes à l'endroit de la présidente de l'Udbn. "Mme Prudencio ne peut pas dire que je l'ai insultée. C'est plutôt après sa réaction que j'ai décidé de lui rappeler..., parce qu'elle m'a traité d'un individu nommé Bertin Koovi. J'ai été candidat aux élections présidentielles, vous savez combien de béninois ont été candidats au Bénin? Moi je l'ai été , j'aurais pu être président. Elle me doit respect et révérence" a réclamé le président de l'Alliance Iroko. Il a par ailleurs demandé à Mme Prudencio de se renseigner auprès de ses militants, parce qu'il dit avoir invité la plupart d'entre eux, à ne pas quitter le parti et à ne surtout pas manquer de respect à leur présidente.

Pour finir, Bertin Koovi a relevé l'imprudence du Bloc Républicain, dans ce processus de fusion avec l'UDBN. "C'est le bloc Républicain qui n'a pas été prudent, je ne comprend pas qu'un parti aussi sérieux que le Bloc Républicain fasse une adhésion-absorption d'un autre parti politique , et ma foi qu'on laisse l'autre exister toujours au ministère de l'intérieur, ou de la décentralisation" a déclaré l'homme politique. Rappelons que l'UDBN avait décidé de quitter le Bloc Républicain après la fusion entre les deux partis.