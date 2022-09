L'Europe évoque depuis plusieurs semaines la possibilité d'appliquer des sanctions contre le gaz russe dans les médias occidentaux alors que l'offensive lancée par la Russie de Vladimir Poutine se poursuit plus de six mois après son démarrage en Ukraine. Cette situation pourrait entrainer l'arrêt des livraisons de cet hydrocarbure qui est utile pendant la période d'hiver dans plusieurs pays européens. Ce samedi, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que son pays s'est préparée à l'arrêt total des livraisons de gaz russes.

L'Allemagne est prête à faire face à la situation dans laquelle le gaz russe ne serait plus livré à ce pays de l'Union Européenne. C'est ce qu'a déclaré ce samedi 10 Septembre 2022, le chancelier allemand Olaf Scholz à travers un communiqué. L'Allemagne s'est préparée "à ce que la Russie coupe en grande partie l'approvisionnement en gaz en raison de la guerre contre l'Ukraine", a déclaré Scholz rapporte l'agence Bloomberg sur son site ce samedi. La même source précise que l'officiel allemand a ajouté que Berlin avait mis en place des terminaux pour importer du gaz liquide sur la côte nord de l'Allemagne.

Plus tôt, nous vous annoncions que l’Europe se tourne vers l’Afrique pour combler le vide du gaz russe. « Nous avons touché au sujet de l’exploitation de ces gisements et des possibilités de coopération au niveau des investissements, au niveau de la coopération universitaire et au niveau des livraisons de gaz en Pologne. », a notamment déclaré le président polonais Andrzej Duda lors de sa visite au Sénégal, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il faut préciser que la question du gaz était aussi l’un des sujets évoqués par Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie. Dans le cadre d’un accord conclu en juin dernier, la partie française et celle algérienne ont poursuivi des pourparlers.