Nous sommes au lieu où tout a commencé : la forêt sacrée de Drabo-Gbo située dans la commune d’Abomey-Calavi. Elle faisait partie du patrimoine d’une famille qui s’est divisée en deux. Les deux parties étaient le camp des chrétiens et celui des adeptes de la divinité Oro. Elles se sont retrouvées devant la justice suite à un conflit domanial gagné par les chrétiens.

Poussée par le désir de conserver cette forêt sacrée au fil des années, la partie perdante a négocié avec l'amoureux de la nature Peter Neuenschwande, pour qu'il achète ce terrain chez les chrétiens qui voulaient le vendre. C'est ainsi que finalement, l’ancien directeur de l’Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), le Suisse Peter Neuenschwande, s’est trouvé acquéreur de cette forêt sacrée en 1995.

Cette forêt est particulièrement marquée par un colatier géant dont l'âge est estimé à plus de 100 ans. Peter s‘est engagé pour préserver la forêt dans son état naturel et l’a même agrandi en rachetant les parcelles aux alentours. Le sanctuaire couvre aujourd'hui 14 hectares. Ayant un penchant inestimable pour la nature, Peter apportait des plantes lors de ses voyages. Il les mettait en terre pour agrandir et enrichir la nature.

L'arrivée des singes au sanctuaire de Drabo Gbo

La fille de Peter était en vacance au Bénin en 1995. Un jour, elle faisait ses achats au marché Dantokpa quand elle est tombée sur un petit singe qu'elle a acheté et offert à son père. Peter était émerveillé. Pas uniquement parce qu'il est un amoureux des singes, mais parce qu'il s'agissait d'un singe pas comme les autres : le singe à ventre roux. En vue de la reproduction, il a pu trouver et acheter d’autres singes de la même espèce dans la commune d’Adjohoun. Au fil du temps, les animaux se sont multipliés pour donner deux grands mâles qui un jour, se sont bagarrés. Le gagnant est resté sur place du côté de la maison de Peter tandis que le perdant est parti dans la forêt de Oro située à 5 kilomètres. Quelques femelles l'ont suivi. Les singes qui sont restés dans le camp du gagnant sont plus habitués à la présence humaine. Ils sont nourris matin et soir. Il s'agit de 16 individus. Les autres, ceux du camp du perdant au nombre de 27 sont plutôt craintifs. Ils sont plus à l'état sauvage et on les approche à un mètre

En vue de sacraliser le sanctuaire et les singes, Peter a fait ériger la divinité Legba sur son territoire. Lorsque ces animaux commettent des dégâts, la population ne les tue pas. Selon le chargé du volet Ecotourisme et Développement Communautaire au sein de l'Organisation pour le Développement Durable et la Biodiversité (ODDB) Alfred Ago, Peter Neuenschwander s'est ensuite initié à plusieurs cultes au Bénin notamment le Zangbéto, le Oro, le Égoungoun et autres. ‹‹ Le sanctuaire est constitué de la forêt de Oro, de la maison des jeunes construite par Peter et la mise à la disposition des jeunes du village pour leur diverses activités, de la maison de Peter et de la forêt, près de la maison de Peter ›› a expliqué Alfred Oga. En vieillissant, Peter a fait don du sanctuaire à sa structure l'IITA qui a son tour l’a confié à l'ODDB depuis 2016.