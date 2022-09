Plusieurs mois après l’abandon par le milliardaire américain Elon Musk de l’achat du réseau social Twitter, le média américain Business Insider a révélé l’une des raisons du ralentissement de ce processus. A en croire le média, le patron de Tesla aurait demandé d’attendre un discours que prononcerait le président russe Vladimir Poutine le 9 mai dernier. L’homme d’affaire écrivait notamment dans le message qui a été dévoilé que finaliser l’achat en temps de guerre ne rapporterait rien.

"Ralentissons quelques jours"

« Ralentissons quelques jours. Le discours de Poutine demain est vraiment important. Cela n'aurait aucun sens d'acheter Twitter si nous nous dirigeons vers une troisième guerre mondiale », aurait envoyé comme message Elon Musk à un banquier de Morgan Stanley, impliqué dans la transaction. Le média américain a fait la révélation sur la base des données rendues publiques lors d’une audience au tribunal le 7 septembre. Rappelons que le richissime homme d’affaires américain Elon Musk avait annoncé son intention de devenir propriétaire de la plateforme en avril dernier.

44 milliards de dollars en jeu

Il a par la suite renoncé au processus parce que la société aurait menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme. Depuis, le réseau social de l’oiseau bleu a engagé une bataille judiciaire contre le patron de Tesla dans le but de l’obliger à finaliser le processus de rachat. En attendant la tenue du procès qui est fixé au 17 octobre, les deux protagonistes s’affrontent via des procédures interposées. Elon Musk avait l’intention d’acquérir Twitter à un montant évalué à 44 milliards de dollars.