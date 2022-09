Moussa Dadis Camara, chef des putschistes qui avaient pris le pouvoir en Guinée pendant 12 mois en 2008, est rentré dans le pays dans la nuit du 25 septembre pour prendre part à son procès. C'est ce qu'a annoncé l'AFP se référant l'avocat Pépé Antoine Lamah. "Mon client Dadis Camara est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche à Conakry pour répondre à sa convocation liée au procès du 28 septembre", a-t-il fait savoir.

Moussa Dadis Camara et dix fonctionnaires de son gouvernement sont accusés du massacre de 156 manifestants en septembre 2009. L'ancien dirigeant insiste sur son innocence. En 2015, Dadis Camara avait tenté de rentrer en Guinée en vain. L’Avion qui a décollé du Burkina Faso à 8h 30 le 26 août 2015 devait atterrir à Abidjan à 9h45 et le capitaine Dadis Camara et ses quatre accompagnateurs devraient normalement prendre le vol Air Côte d’Ivoire à destination de Conakry. Tout allait bien jusqu’à 9h 35, au moment où le commandant de bord annonça aux passagers le transfert du vol à Accra.