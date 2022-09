Le président français Emmanuel Macron a l’intention de faire bouger les choses en ce qui concerne l’immigration en France. En effet, face à une politique qu’il qualifie d’ « absurde », le locataire de l’Elysée a annoncé ce jeudi 15 septembre 2022 qu’un projet de loi sur l’asile serait déposé à partir de « début 2023 ». Face aux préfets, le chef de l’Etat français a déclaré que : « Notre politique, aujourd'hui est absurde » parce qu’elle « consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère » dans les quartiers défavorisés. D’après lui, la politique actuellement en place est « tout à la fois inefficace et inhumaine, inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins, inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal ».

Préserver les droits fondamentaux de toute personne

Emmanuel Macron a par ailleurs estimé que les procédures françaises en matière d’immigration doivent être réformées afin de pouvoir aller « plus vite ». Selon lui, il est nécessaire de préserver les droits fondamentaux de toute personne. « Mais il faut pouvoir aller beaucoup plus vite, avant toute chose, pour lutter contre toutes les pratiques dilatoires » a-t-il poursuivi. Au cours de son allocution le président français s’est engagé à améliorer « l'efficacité des politiques de reconduite » au niveau des frontières, en faveur des migrants clandestins. Pour rappel, les propos d’Emmanuel Macron interviennent plus d’un an après qu’il eut été critiqué par l’opposition française sur sa politique migratoire.

Marine Le Pen, sa principale opposante à l'élection présidentielle, avait déclaré que sa première décision en tant que présidente de la France, si elle est élue en 2022, concernera la maîtrise de l’immigration. « J’irai voir les pays dont sont issus les immigrés pour leur dire qu’ils doivent reprendre leurs compatriotes lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière », avait déclaré la présidente du Rassemblement national. Questionné sur ce sujet, le président avait indiqué que bien que la France soit un pays généreux, il a des règles à observer, et tout le monde ne peut pas recevoir de papiers. « Nous sommes un pays généreux mais on doit respecter les règles, on ne peut pas donner des papiers à tout le monde », avait-il affirmé.