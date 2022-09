Depuis quelques années, le nom du président Joe Biden est souvent évoqué dans la presse. L'ancien président Donald Trump a d'ailleurs utilisé comme un argument pour critiquer celui qu'il a affronté pour la dernière présidentielle aux Etats-Unis. Dans la journée d'hier lundi, plusieurs sénateurs ont envoyé une lettre au procureur général Merrick Garland. Au nombre de 33, ces sénateurs ont appelé à une enquête sur le fils de l'actuel locataire de la Maison-Blanche Joe Biden. Ils ont également dénoncé la "politisation" du Département de la Justice des États-Unis.

33 sénateurs appellent dans une lettre adressée au procureur général des USA à une enquête sur Hunter Biden, le fils de l'actuel président des Etats-Unis. L'information a été rapportée par le New York Post, il y a quelques heures"Compte tenu de la politisation du DOJ sous votre surveillance et de l'importance d'éviter toute apparence d'irrégularité, le soussigné vous demande de fournir à l'avocat américain Weiss toutes les protections et les autorités d'un avocat spécial", indique la lettre citée par le New York Post.

"Il s'agit d'une action importante que vous pouvez entreprendre et qui contribuera grandement à restaurer la confiance dans nos institutions gouvernementales", peut-on également lire dans la lettre. Il y a quelques jours, votre site lanouvelletribune.info mettait en lumière des révélations très embarrassantes sur son fils. En effet, Hunter Biden âgé aujourd'hui de 52 ans aurait pris contact il y a quelques années avec l’un des criminels les plus recherchés de l’Etat du Maryland, pour qu'il lui livre de la drogue selon le média The Sun.