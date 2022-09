Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il s'était mis d'accord avec le président américain Joe Biden sur la fourniture de lance-roquettes multiples à l'Ukraine et qu'il partageait pleinement la position de la Maison-Blanche sur les livraisons d'armes à Kiev. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement allemand dans une interview accordée au journal Frankfurter Allgemeine Zeitung publiée mardi. "Je l'ai dit dès le début: nous ne ferons pas cavalier seul et nous nous coordonnerons étroitement avec nos alliés. La situation est dynamique. J'ai également coordonné avec [le président américain Joe] Biden la livraison de plusieurs lance-roquettes multiples à l'Ukraine", a déclaré M. Scholz rapporte l'agence TASS.

Il a ajouté qu'"il y a quelque temps le président américain a décrit sa position dans [une interview accordée au] New York Times, que j'approuve entièrement". "D'autres partenaires du G7 le pensent aussi", a souligné le chancelier allemand. "Nous soutenons l'Ukraine avec tout ce dont elle a besoin pour se défendre. Dans le même temps, nous devons empêcher une escalade conduisant à une guerre entre la Russie et l'Otan." Dans le même temps, M. Scholz a rappelé que "l'Allemagne fournit depuis des mois des armes lourdes à l'Ukraine, telles que des canons antiaériens automoteurs Gepard, des lance-roquettes multiples, des Panzerhaubitze 2000. "En tant que chancelier, j'ai rompu une longue tradition qui excluait de telles livraisons", a conclu le premier ministre allemand.

Concernant les livraisons d'armes à Kiev

Auparavant, M. Scholz avait annoncé l'intention de la République fédérale allemande de fournir à l'Ukraine trois systèmes supplémentaires de défense aérienne Iris-T, 10 véhicules blindés de dépannage, 20 lance-roquettes, des munitions de précision et des systèmes de défense par drones. Les armes seront remises en 2023, certains équipements pourraient l'être plus tôt. Le 17 août, le gouvernement allemand a publié une liste actualisée des armes transférées à l'Ukraine et un plan pour les livraisons ultérieures, qui comprend, entre autres, 15 systèmes de défense aérienne automoteurs Gepard, un système de défense aérienne IRIS-T et trois lance-roquettes multiples Mars. En outre, la République fédérale d'Allemagne a l'intention de livrer à l'Ukraine 20 lance-roquettes de 70 mm sur des véhicules spéciaux, 2 000 roquettes et 60.200 cartouches de 40 mm. La liste des armes et du matériel déjà livrés comprend 57 éléments, et 27 autres figurent sur la liste des livraisons prévues.