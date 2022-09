Tôt dans la matinée de ce jeudi 1er septembre, le fils de Laurent Fabius est décédé. Selon les informations rapportées par les médias, le défunt du nom de David Fabius est mort en plein cœur de Paris après avoir fait une chute du 8ème étage d’un immeuble. A en croire les précisions apportées sur le drame, la chute aurait eu lieu d’un immeuble situé sur le boulevard Mac-Mahon, dans le 17e arrondissement de la capitale française.

Une enquête ouverte

L’arrivée des secours ainsi que les différentes tentatives pour réanimer le quadragénaire ont été vaines. Pour l’heure, aucune information n’a filtré sur les circonstances de décès tragique. Une enquête a déjà été ouverte et confiée au commissariat de l’arrondissement pour la recherche des causes de la mort. Rappelons que le défunt est l’un des fils de l’ancien Premier ministre et président du conseil constitutionnel Laurent Fabius. David Fabius jusqu’à sa mort était plutôt assez discret.

David moins connu que Thomas Fabius

L’autre fils de l’homme politique français qui avait fait parler de lui dans la presse est Thomas Fabius. Il y a quelques mois, le fils aîné de cette fratrie de 3 enfants a été placé en garde à vue à Nanterre, dans une affaire de faux, blanchiment et escroquerie. Ce n’était tout de même pas sa première histoire avec la justice de son pays. En 2009, il avait fini par reconnaître avoir « détourné des fonds à hauteur de 90 000 euros » dans une affaire de cartes à puce à destination de l'Afrique. En 2012, il avait déjà émis des chèques sans provision dans les casinos de Las Vegas. Il avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour ces faits.