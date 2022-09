Au Bénin, le gouvernement via le ministère du cadre de vie, a lancé le recrutement de 100 gardes forestiers au titre de l'année 2022. C'est l'information contenue dans un communiqué radiodiffusé en date du 19 septembre 2022. Les candidats à ce concours doivent être de nationalité béninoise. Avoir 18 ans au moins et 25 ans au plus au 31 décembre 2022. Ils doivent également être titulaires du Brevet d'Etudes agricoles tropicales (BEAT); option Eaux, Forêts et Chasse, ou Production Végétale ou autres titres reconnues équivalents.

Une phase sportive et une phase écrite

La limite d'âge pour le recrutement par concours est prorogée de la durée légale du service militaire éventuellement accompli. Le concours sera organisé en deux phases. Il y a une phase sportive qui portera sur les épreuves de vitesse, d'endurance et de grimper pour les candidats hommes et femmes. Ces épreuves se dérouleront dans les villes de Parakou, Natitingou, Abomey, Lokossa, Porto-Novo et Cotonou dans les centres qui seront précités ultérieurement. La deuxième phase, celle écrite, permettra d'évaluer les postulants en français et en foresterie. Les épreuves auront lieu, à Parakou, Dassa-Zoumè et Cotonou.

Les dossiers de candidatures peuvent être déposés du lundi 19 septembre au lundi 02 octobre 2022 dans les inspections forestières de 08 heurs à 18 heures et en ligne sur le site: https://concoursgardesforestiers.bj. Le communiqué porte la signature du ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato.