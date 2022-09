Orden Alladatin a été récemment l'invité de l'émission "Sous l'arbre à palabre' de la radio allemande Deutsche Welle. Il a notamment opiné sur la préparation des prochaines élections législatives de 2023 à l'Union Progressiste, le Renouveau (UPR), le parti dont il est membre. On retient que l'UPR, est déjà sur le "terrain". "Nous sommes sur le terrain, nous avons une offre politique qui à travers tout le pays , nous essayons de véhiculer. Nous sommes dans une démarche d'ouverture. Il y a beaucoup d'adhésion à notre parti. il y a eu une fusion avec le PRD. Nous essayons de mettre nos forces, nos énergies ensemble pour affronter les prochaines échéances" a t-il déclaré.

"Chacun affine sa stratégie, chacun affine sa démarche"

En ce qui concerne la majorité présidentielle, il fait remarquer qu'elle est plurielle, donc les autres partis qui se reconnaissent de chapelle préparent aussi à leur manière le scrutin du 08 janvier prochain. "C'est des élections législatives, et nous sommes des adversaires potentiels aux prochaines élections, donc chacun affine sa stratégie, chacun affine sa démarche'" a tenu à faire savoir l'actuel président de la Commission des lois du parlement béninois.

Rappelons que le Bénin avait connu des élections législatives non inclusives en 2019, ce qui a conduit à l'installation d'un parlement composé de députés du Bloc Républicain et de l'Union progressiste, deux partis soutenant l'action du gouvernement. L'opposition qui n'entend pas boycotter le prochain scrutin, espère qu'elle pourra lever des sièges au parlement et mettre fin à ce qu'elle aime bien appeler "parlement monocolore".