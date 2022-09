Les ministres des Affaires étrangères des pays du Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se sont dits préoccupés par l'intensification et la poursuite des conflits dans différentes parties du monde. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué publié ce vendredi sur le site de la diplomatie indienne à l’issue de la réunion ministérielle des pays du BRICS en marge de la 77e Assemblée générale de l’ONU.

"Les ministres ont exprimé leur inquiétude face à l’intensification et à la poursuite des conflits dans de nombreuses régions du monde", est-il indiqué. Les ministres ont réaffirmé dans le document la nécessité de respecter pleinement le droit humanitaire international et de fournir une assistance conformément aux principes fondamentaux d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Les interlocuteurs ont une nouvelle fois discuté de leurs positions nationales sur la situation en Ukraine.