Venise accueille les voyageurs avec une ambiance paisible et une douceur de vivre. Si la sérénissime attire chaque année des millions de touristes, c’est parce qu’elle a beaucoup à offrir. Entre les balades en gondoles sur les canaux, la découverte des îles autour de Venise et de la gastronomie traditionnelle vénitienne, le séjour s’annonce déjà des plus engageants. Découvrez les meilleurs endroits à visiter dans celle que l’on appelle la cité des amoureux et goûtez à la Dolce Vita.

Découvrir la Basilique ainsi que la place Saint-Marc

La première chose que vous devrez faire, c’est de prendre le temps de découvrir la célèbre Basilique ainsi que la place Saint-Marc. Avec le Palais des Doges et le pont des Soupirs, ce sont en effet les principaux sites et monuments touristiques les plus visités en centre-ville. Située au bord du Grand Canal, la place Saint-Marc jouxte la fameuse bibliothèque Marciana ainsi que le musée archéologique de Venise. Sous les arcades, vous trouverez de petites boutiques et des cafés où vous pourrez prendre un macchiato tout en donnant à picorer aux pigeons.

Passez ensuite à la découverte de l’un des édifices religieux majeurs de Venise, à savoir la basilique Saint-Marc. C’est en effet un grand classique qui vous séduira avec sa façade ornée de sculptures d’époques et de colonnes antiques. Terminez le tour en visitant l’intérieur de la Basilique. Vous tomberez sous le charme des mosaïques décoratives qui ornent aussi bien le sol que les murs et les plafonds. À noter que celles qui embellissent les murs et les plafonds ont été posées sur fond d’or.

Visiter la plus belle île de la lagune de Venise

Venise compte plusieurs îles, mais la plus belle d’entre toutes est certainement Burano. Composée de 4 îlots à savoir San Mauro, Giudecca, San Martino et Terranova, l’île est scindée par des petits canaux. Bordant l’eau, on retrouve de part et d’autre, d’anciennes petites maisons de pêcheurs à l’architecture typique qui ont depuis été rénovées et peintes dans des tonalités vives. Ce petit village est surtout connu pour sa production de dentelle, mais on ne parle pas assez de la beauté de ses paysages. Si vous vous baladez dans les « calla » alors vous vous retrouverez sur de petites places. Profitez-en pour vous attabler et faire une pause gourmande en essayant le fameux Bussolai Buranei, un savoureux biscuit au beurre.

Continuez ensuite avec la découverte du musée de la Dentelle où vous pourrez mieux apprendre le savoir-faire local et admirer des réalisations authentiques. Découvrez également la superbe église San Martino et son impressionnant campanile et terminez la balade avec une balade sur les canaux.

Découvrir l’art sous toutes ses formes

Comme on l’a dit plus haut, les touristes sont nombreux à se ruer vers les monuments du centre-ville. Ce qu’ils ne savent pas toujours, c’est que Venise abrite d’autres sites qui méritent tout autant le détour. C’est notamment le cas du palais Contarini del Bovolo. Situé un peu en retrait des parcours touristiques classiques, le palais se dessine dans une architecture magnifique, mêlant le style gothique à l’art byzantin. Ce qui fait sa singularité, c’est certainement son fameux escalier en colimaçon qui fait plus de 26 mètres de haut. À son sommet, vous profiterez d’un superbe panorama sur la sérénissime.

Continuez la balade avec la visite du musée Guggenheim de Venise. Découvrez les tableaux, statues et sculptures avec une ode à l’art moderne. De nombreuses expositions temporaires sont régulièrement organisées sur place, vous permettant d’admirer les œuvres de grands artistes tels que René Magritte ou encore de Giorgio de Chirico.

Toujours dans cette optique de découvrir l’art sous toutes ses formes, une halte à la Fenice de Venise est aussi à inclure dans votre itinéraire. Ce superbe théâtre, situé à Campo S. Fantin, est l’un des plus beaux opéras au monde. Vous serez ébloui par son style néo-classique et surtout, par la beauté de la majestueuse salle principale. À noter que la manière la plus facile pour s’y rendre est de prendre la ligne 2 du vaporetto, à l’arrêt Pont du Rialto ou Place Saint-Marc.

S’offrir un vrai repas traditionnel

Pour terminer le séjour sur une note un peu plus gourmande, pensez à faire le tour de tous les meilleurs restaurants de la ville. La gastronomie locale est en effet à découvrir et à essayer impérativement, à assortir avec des vins d’exception. Après la visite du célèbre pont Rialto, pensez ainsi à faire une halte au San Silvestro, qui est situé à proximité, pour découvrir les mets locaux. Ce, à un tarif assez abordable. Que vous soyez fan de risotto ou que vous souhaitez découvrir les fameux spaghettis « Alle Vongole », vous êtes à la bonne adresse.

Si vous souhaitez découvrir un établissement un peu plus atypique alors nous vous recommandons la Trattoria Al Gazzettino à Calle de Mezzo qui accueille dans une ambiance conviviale. Vous allez adorer essayer ses menus gourmands où les plats sont aux alentours de 15 €. Entre les poissons frais grillés, les parpadelles aux 4 fromages et les Gnocchis aux crevettes, vous allez découvrir ce qu’est la bonne cuisine vénitienne.

Enfin, si vous êtes plutôt branché vins d’exception et plateaux de tapas alors rendez-vous dans le Calle dei Sbianchesini. La Vineria All’Amarone, qui est à la fois un bar à vin et un restaurant, vous accueille dans un cadre sympathique. Des produits de qualité vous seront servis et ce qui est sûr, c’est que vous passerez l’une des meilleures soirées de dégustation de votre vie.

Profiter d’un moment de farniente

Bouclez le circuit avec un tour sur la lagune de Venise et ses nombreux points d’intérêts touristiques. Voguez en gondole jusqu’aux îles environnantes comme Murano ou Torcello. Et si vous avez envie de farniente alors mettez le cap sur la Lido de Venise où vous pourrez découvrir des plages intimistes et en profiter pour vous dorer la pilule sous le soleil.

Situées le long du Lido de Venise, les plages sont en effet accessibles depuis Venise en vaporetto. Nous recommandons de vous installer sur la plage de San Nicolò si vous souhaitez profiter d’un cadre paisible tandis que la plage du Bluemoon sera parfaite si vous voyagez avec des enfants. De plus, elle est en accès gratuit. Que vous choisissiez l’une ou l’autre, ce qui est sûr, c’est que vous allez profiter d’un bon moment de détente. Il convient par ailleurs de souligner qu’il existe encore plusieurs plages tout aussi magnifiques les unes que les autres, à ne citer que la plage Alberoni, située à la pointe sud du lido de Venise. À vous de choisir celle qui répond au mieux à vos attentes. En somme, un séjour à Venise promet de faire de belles découvertes et de se créer des souvenirs que vous garderez toute une vie, alors prêts à embarquer ?