La République Islamique d’Iran a mis sur pied un drone ayant spécialement pour objectif d’attaquer l’État Hébreu. L’annonce a été faite ce lundi par un responsable de l’armée iranienne. Il s’agit selon les précisions du général Kioumars Heydari, qui dirige les forces terrestres de l'armée iranienne du drone Arash-2. L’engin aurait été spécialement conçu pour attaquer Tel Aviv et Haïfa. La confidence a été faite à l'agence de presse semi-officielle Mehr.

Pas de détails sur l'appareil

Sans pour autant donner beaucoup de détails, ce haut gradé de l’armée iranienne fait savoir que le drone a des capacités uniques. Les propos du général Kioumars Heydari interviennent dans un contexte où, les négociations se poursuivent dans le but de rétablir l'accord de 2015 limitant le programme nucléaire iranien en échange d'un allégement des sanctions. Les relations entre la République Islamique d’Iran et Israël ont souvent été conflictuelles. En effet, en juin, l'Iran a menacé de "raser" les villes de Tel-Aviv et Haïfa.

"Nous raserons Tel-Aviv et Haïfa..."

Toujours selon les déclarations qui ont été faite à l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim par le général Kioumars Heydari, l’Iran n’hésiterait pas à répondre. « Pour toute erreur commise par l'ennemi, nous raserons Tel-Aviv et Haïfa sur ordre du Guide suprême », avait-il déclaré il y a quelques mois. La menace est intervenue quelques heures après la publication d’un rapport indiquant le contre-offensive que les forces de sécurité thaïlandaises auraient faites face à l’attaque des intérêts israéliens et des pays occidentaux en Thaïllande.