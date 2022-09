Le 5 juillet a eu lieu le Salon AéroSud à Istres. Pour cette seconde édition, l’objectif de l’événement est de devenir une manifestation de référence au même titre que le Salon du Bourget, qui a lieu un peu plus tôt dans l’année. C’est dans cette optique que le salon rassemble les grands acteurs de la filière et propose des tables rondes sur les sujets centraux du secteur. L’un des principaux enjeux est la gestion de la crise des composants suite à la crise sanitaire et à la récente situation géopolitique en Ukraine.

Le secteur Aéronautique & Défense se trouve dans une situation complexe, de nouveaux problèmes critiques sont apparus sur le marché altérant la chaîne d'approvisionnement mondiale, suite à la Covid19. Les composants nécessaires à la majorité des industries de pointe ont connu une grosse pénurie et la guerre en Ukraine qui a suivi n’a fait que complexifier la donne. Les grands groupes du secteur de l’aéronautique et de la défense prévoient de fortes hausses des coûts de production (énergie, main d'œuvre, matières premières), des évolutions de la demande et une augmentation des délais d'approvisionnement. C’est tout le système qu’il faut repenser.

Paolo Graziano, le PDG de Magnaghi Aeronautica (MA Group), une entreprise spécialisée dans la conception, la certification, la production et la commercialisation de systèmes électroniques et hydrauliques, à usage aérospatial, nous l’explique : « Nous avons eu quelques difficultés à trouver certaines matières premières nécessaires à notre activité. La situation dépend de la situation géopolitique et nous espérons revenir à des conditions de travail plus sereines. » Magnaghi Aeronautica (MA Group) a conquis le marché international, devenant partenaire de certains des plus importants constructeurs d'avions au monde et est, aujourd’hui, synonyme d'excellence dans le secteur aéronautique.

Trois bureaux en Italie, deux aux États-Unis et un au Brésil, de l'expérience et un savoir-faire unique permettent à MA Group de satisfaire toutes les demandes de ses clients et d'avoir toujours une longueur d'avance. Au Salon AéroSud, un autre sujet est mis en avant : L’hélicoptère de demain. Avec plusieurs tables rondes sur le sujet, ces aéronefs a grandes variétés de mouvements mais à vitesse limitée sont au centre de plusieurs partenariats mondiaux. Magnaghi Aeronautica (MA Group) a récemment signé un accord avec Lockheed Martin Sikorsky-Boeing pour leur fournir le système de train d'atterrissage entièrement intégré pour l'hélicoptère DEFIANT X®. "L'hélicoptère DEFIANT X est à l'apogée de la technologie des aéronefs à voilure tournante de nouvelle génération", a déclaré Paolo Graziano.

« Nous sommes très honorés et fiers de compter Boeing parmi nos clients et de servir l'armée américaine. Cet accord exclusif représente une première étape dans ce que nous espérons être un partenariat à long terme », a déclaré Giorgio Iannotti, MA Group Senior Vice President Business et Product Development. Lorsque l’on interroge Graziano sur ce qui permet à Magnaghi Aeronautica (MA Group) de se démarquer des autres multinationales du secteur, il n’hésite pas avant de répondre que: « Le secret est l'ingéniosité italienne, une qualité qui a fait la grandeur de notre pays dans le passé, qui fait partie de notre tradition et que nous représentons aujourd'hui ».

C'est grâce à la combinaison d'ingéniosité, de compétences techniques et de recherches technologiques qu'une entreprise de taille moyenne rivalise avec des entreprises américaines ou chinoises bien plus grandes. « De plus, notre taille nous permet de conserver l'agilité, la rapidité et le dynamisme typiques des entreprises de taille moyenne : caractéristiques fondamentales pour le marché actuel. » Le capital humain reste essentiel pour Magnaghi Aeronautica (MA Group) qui a reçu la reconnaissance de Top Employer 2022 en Italie.

La technologie sans la compétence du technicien pour l'encadrer ne sert à rien. « Nous avons non seulement des technologies et des processus d'ingénierie à la pointe de l'art dans notre secteur, mais aussi des techniciens hautement qualifiés, que je connais parfaitement et en qui j'ai une confiance absolue. » ajoute Pablo Graziano. Le système d'atterrissage de Magnaghi Aeronautica (MA Group) sera implémenté sur les hélicoptères Airbus RACER à grande vitesse. L'un des aéronefs les plus innovants en développement chez Airbus. RACER vise à offrir le meilleur compromis entre vitesse, rentabilité et performance tout en contribuant grandement à réduire son empreinte carbone et acoustique.

Magnaghi Aeronautica (MA Group) participe à cette aventure à travers la conception d’un système d'atterrissage propre, développée dans le cadre d'un partenariat international dans le cadre du programme européen de recherche Clean Sky 2. Alors que l'assemblage final du démonstrateur RACER avance rapidement dans les locaux d'Airbus Hélicoptères à Marignane, « les trains d'atterrissage principaux et avant semblent en parfait état et prêts pour le premier vol prévu d'ici la fin de 2022 » conclut Pablo Graziano.