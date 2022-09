Nouveau rebondissement dans l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. L'ONU, par la voix du secrétariat général dirigé par Antonio Guterres a exigé la libération immédiate des soldats ivoiriens détenus au Mali. Ce n'est pas la première fois que des autorités exigent la libération des soldats détenus. La Côte d'ivoire, pays des soldats concernés a aussi exigé leur libération sans succès. Selon certaines indiscrétions, la CEDEAO pourrait infliger de nouvelles sanctions au pays.

L'ONU "appelle à la libération immédiate des soldats ivoiriens détenus, dans l'esprit des relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali... et soutient fortement tous les efforts pour faciliter cette libération ainsi que la restauration de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays" peut-on lire dans un communiqué officiel de l'instance internationale. Pour rappel, à la tribune de l'ONU le premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga avait eu des mots très durs contre la France mais aussi contre le secrétaire général de l'ONU. "Souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique" avait-il déclaré à l'attention du secrétaire général affirmant que l'affaire ne relevait pas de sa compétence.