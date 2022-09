Au Bénin, c'est un secret de polichinelle. L'Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont fusionné pour donner naissance à L'UP, le Renouveau. Une formation politique qui a déjà obtenu son récépissé. La célérité avec laquelle le ministère de l'intérieur a délivré ce document, ne surprend pas Me Jacques Migan, invité de l'émission "Toholi" de Océan FM, hier dimanche 04 septembre. "Ils n'ont pas traîné les pas comme d'autres le font" explique l'ancien bâtonnier convaincu du fait que les deux partis avaient préparé leur dossier depuis longtemps. Maintenant, une fois, ce récépissé obtenu, le PRD et l'UP n'existent plus d'après lui.

" Ils ont cédé chacun leurs logos, leurs sièges , pour s'entendre et former un seul logo, un seul siège et faire naître un nouveau parti...C'est maintenant l'Union Progressiste le Renouveau, un autre parti...Ni le PRD, ni l'UP, ne peut plus désister à cet engagement" assure l'avocat. Il va ensuite apprécier cette fusion entre ces deux partis politiques, désormais unis pour les prochaines joutes électorales, notamment, les Législatives de 2023.

"Cette fusion entre l'UP et le PRD ne nous frustre guère"

Pour l'ancien bâtonnier, le mariage entre l'UP et PRD ne leur assure pas une victoire au soir du 08 janvier 2023, puisque c'est le Bloc Républicain qui va gagner ces élections. "Le Bloc républicain va remporter cette Législative. Cette fusion entre l'UP et le PRD ne nous frustre guère" a déclaré Jacques Migan. Il dit avoir confiance aux jeunes du Bloc Républicain, que le parti forme et envoie sur le terrain. En tout cas, tout porte à croire que ces deux blocs de la mouvance ne se caresseront pas dans le sens du poil, lors de ces prochaines élections. L'opposition est semble t-il prévenue.