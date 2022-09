Fortement courtisé par le Real Madrid en mai dernier, Kylian Mbappé a préféré poursuivre son aventure débutée en 2017 avec le Paris Saint Germain. Une décision que le joueur de 23 ans a tardé à prendre, laissant ainsi la place aux spéculations de tout genre. Ce qui importait par dessus tout aux dirigeants qataris du PSG était de le garder. Et ils ont réussi, mais l'idylle entre le natif de Bondy et le club de la ville lumière peut être plus brève que ce à quoi on s'attendait. Tout le monde sait que le champion du monde a signé jusqu'en 2025. Seulement ce contrat suggère une subtilité que le quotidien sportif l'Equipe a relevé mardi dernier. En réalité, Mbappé n'aurait prolongé que jusqu'en juin 2024 avec une troisième année en option.

Il peut exploiter sa 3ème année optionnelle

Il revient donc au joueur de décider de partir après deux ans, s'il veut exploiter la troisième année optionnelle. Les dirigeants du PSG qui tiennent au champion du monde vont très certainement essayer de le convaincre de rester jusqu'à la fin de son contrat et même de prolonger vu le début de saison tonitruant du français. Il est déjà auteur de 9 buts cette saison, en 7 matchs seulement. Actuellement, Mbappé, ne laisse rien filtrer , sur son avenir. Bien évidemment, c'est un peu tôt pour l'évoquer. Mais est-il satisfait du projet du Paris Saint Germain, les choses qui lui ont été promises ont-elles été respectées?

Cette question lui a été posé il y a quelques jours en conférence de presse. Le natif de Bondy a clairement fait savoir que ce n'était ni l'endroit, ni le moment d'aborder ce sujet. On était à la veille du match du PSG contre la Juventus Turin comptant pour la première journée des phases de poule de la League des Champions. Il a ajouté qu'il était pas la personne la mieux placée pour dire si le projet parisien est conforme "à ce qui a été vendu lors des négociations pour prolonger". "'Il faut poser la question aux personnes concernées" a poursuivi Kylian Mbappé. Rappelons qu'en mai dernier, il disait que le club "avait envie de changer pas mal de choses".