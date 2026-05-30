LDC : le PSG brise le rêve d'Arsenal et s'offre un deuxième sacre consécutif

Le Paris Saint-Germain est champion d’Europe pour la deuxième fois consécutive. Ce samedi 30 mai 2026, au Puskás Aréna de Budapest, le club parisien a dominé Arsenal aux tirs au but (4-3, après 1-1 à l’issue des prolongations) pour conserver la Ligue des Champions remportée un an plus tôt à Munich.

Un an après avoir écrasé l‘Inter Milan 5-0 en finale — le plus large écart jamais enregistré dans l’histoire de la compétition — et réalisé un quadruplé historique comprenant la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, le PSG de Luis Enrique s’est présenté à Budapest avec un statut de favori assumé. Champion de France pour la cinquième fois consécutive il y a deux semaines, le club de la capitale visait ce que seul le Real Madrid de Zidane avait accompli dans l’ère moderne : conserver la couronne continentale.

Havertz ouvre, Dembélé répond

La finale a basculé dès la 6e minute : sur un service de Leandro Trossard, Kai Havertz a déposé une frappe imparable dans les filets de Mikhaïl Safonov, donnant l’avantage aux Gunners. Le buteur allemand inscrit ce faisant son nom dans les livres de la compétition : il devient seulement le troisième joueur de l’histoire à marquer en finale de Ligue des Champions sous deux couleurs différentes, après son but avec Chelsea en 2021.

Dominateurs dans l’échange — 75% de possession et 21 tirs au total, selon les statistiques relevées en direct par Eurosport — les Parisiens ont pourtant buté pendant longtemps sur le bloc londonien. La réponse est venue à la 65e minute, sur penalty : le défenseur d’Arsenal Cristhian Mosquera a fauché Khvicha Kvaratskhelia dans la surface, et Ousmane Dembélé a transformé la sentence avec sang-froid pour remettre les deux équipes à égalité. Malgré un poteau de Kvaratskhelia, les entrées en jeu de Viktor Gyökeres côté anglais et de Bradley Barcola côté parisien n’ont pas suffi à débloquer une rencontre qui a filé vers les prolongations.

Les Parisiens plus solides aux tirs au but

La séance décisive a tourné en faveur du PSG grâce à la précision de ses quatre tireurs désignés par Luis Enrique : Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo ont tous converti leur tentative. Du côté d’Arsenal, c’est Gabriel qui a manqué le tir décisif, offrant le titre aux Parisiens.

Ce deuxième sacre européen consécutif place le PSG dans une catégorie très restreinte. Aucune équipe n’était parvenue à conserver son titre depuis le Real Madrid de Zinédine Zidane, vainqueur de trois Ligues des Champions d’affilée. Le club de la capitale devient ainsi, selon CNN, seulement le deuxième club à remporter deux éditions consécutives depuis que la compétition a été reformatée et rebaptisée au début des années 1990.

Un adversaire retrouvé en finale

La finale opposait deux équipes qui se connaissent bien : Arsenal et le PSG s’étaient déjà affrontés en demi-finale lors des deux dernières éditions. En 2025, Paris avait éliminé les Gunners sur l’ensemble des deux manches (3-1 cumulé) avant d’écraser l’Inter en finale. Cette saison, le chemin vers Budapest a de nouveau mené les deux clubs à la rencontre ultime, sans qu’aucune des deux équipes puisse faire la différence dans le temps réglementaire. Vainqueur de la compétition pour la deuxième année de suite, le PSG se présentera à la Supercoupe de l’UEFA 2026, qu’il disputera contre le vainqueur de la Ligue Europa 2025-2026.