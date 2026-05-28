Rohff tacle Mbappé, encense Dembélé et prédit une deuxième étoile au PSG

Le rappeur français Rohff sort ce vendredi 29 mai, à 18h, un single intitulé « Paris deux étoiles », à vingt-quatre heures de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, prévue le 30 mai à la Puskás Aréna de Budapest. Dans plusieurs déclarations accordées à RMC, le rappeur du Val-de-Marne, fervent supporter parisien, prédit un sacre du PSG et compare frontalement Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé, à l’avantage du premier.

Un hymne conçu pour la célébration

Rohff décrit le morceau comme une déclaration d’amour footballistique destinée aux joueurs, au staff et aux supporters. Conçu avec un refrain fédérateur, le titre est pensé pour accompagner d’éventuelles célébrations après le match. Le rappeur, qui avait déjà signé « Paris » en 2008 — une chanson dont des punchlines figurent aujourd’hui en tifos au Parc des Princes — assume le timing de la sortie, balayant les craintes superstitieuses de certains supporters.

Dembélé en modèle, Mbappé en contre-exemple

La sortie du single s’accompagne d’un positionnement clair sur le départ de Mbappé vers le Real Madrid à l’été 2024. Pour Rohff, le PSG a gagné en cohérence collective ce qu’il a perdu en starification individuelle. Il cite Dembélé — Ballon d’or 2025, repositionné en attaquant de pointe par Luis Enrique lors de la saison 2024-2025 ayant abouti au premier titre européen du club — comme l’incarnation d’un modèle opposé : « Discipliné, humble, il ne se la raconte pas. » Sur Mbappé, Rohff est direct : « La douche de lumière n’est plus sur lui. Si on a la deuxième étoile, il va sourire jaune. »

Rohff salue également les performances de Hakimi, Vitinha et Kvaratskhelia, et qualifie Luis Enrique de technicien « passionné et dévoué », dont il estime qu’il sera « le plus difficile à remplacer » au club.

Un pronostic tranché avant Budapest

Rohff prédit une victoire nette face aux Gunners, avec « au minimum trois buts » inscrits par le PSG. Arsenal, finaliste en 2006 et qui n’a jamais remporté la compétition, sera le premier adversaire européen à défier le PSG dans un match à élimination directe depuis le sacre parisien de 2025. Le coup d’envoi de la finale est fixé à 18h00, heure d’Europe centrale — une première dans l’histoire de la compétition, l’UEFA ayant avancé l’horaire habituel de 21h à 18h à partir de cette édition 2026.