Au cours de ces derniers jours, la presse a relancé l’actualité relative à une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de son nouveau contrat au Paris Saint Germain. Le prodige de Bondy ainsi que les responsables du club espagnol n’auront donc pas abandonné l’idée du recrutement de l’attaquant français. Plusieurs journalistes sportifs espagnols se sont intéressés à la situation. D’autres encore dévoilent le plan que s’apprêtent à dérouler les responsables du club espagnols pour apaiser le public des Merengues au cas où le projet se concrétisait.

Mbappé fait des mécontents...

En effet, le choix opéré par l’attaquant de rester à Paris avait frustré beaucoup d’amoureux du football en Espagne. C’est le cas par exemple du célèbre journaliste et consultant Tomas Roncero. Profitant de son intervention à ce sujet, il a fait savoir son désamour pour l’attaquant français. « Je m'en fiche de son contrat, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a que l'argent, c'est bien pour lui mais qu'il ne vienne pas mendier et faire des clins d'oeil en filtrant des choses dans la presse. Il nous porte bonheur : depuis qu'il a dit non on a gagné une Ligue des Champions et on est sur un 8/8 cette saison », a-t-il notamment déclaré.

L'intervention de Macron

Rappelons que pendant plusieurs semaines, le feuilleton relatif à l’arrivée ou non de Kylian Mbappé au Real avait fait la Une des médias. Récemment, le joueur a confié un entretien qu’il a eu avec le président français Emmanuel Macron et qui a certainement influencé sa décision. A la faveur d’une interview qu’il a accordée au New York Times, le champion du monde a confié les mots à lui adressés par le président français. « Il m'a dit : 'Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays’», aura révélé Kylian Mbappé dans les colonnes du média américain.