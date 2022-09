Le Royaume Uni est en deuil depuis hier jeudi 08 septembre 2022. La reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans. Son fils, autrefois appelé prince Charles est le nouveau roi Charles III. Son accession au trône, devrait normalement faire des enfants d'Harry et de Meghan des membres à part entière de la famille royale. Archie, le premier né doit avoir le titre de prince et Lilibet, celui de princesse. Seulement, c'est à leur grand-père devenu roi d'en décider et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagné d'avance.

Un amendement pour les priver de ces titres?

En effet, d'après les médias britanniques, Buckingham Palace a clairement indiqué qu'il souhaitait réduire le nombre de personnes pouvant utiliser le HRH, (His ou Her Royal Highness). Ce terme est utilisé pour faire référence à certains membres des familles royales, généralement des princes ou des princesses. Le roi Charles III est donc capable de révoquer les titres d'Archie et de Lilibet s'il émettait un amendement connu sous le nom de lettres patentes, pour réduire le nombre de personnes pouvant être appelées princes ou princesses.

"Peau trop foncée"

Rappelons que l'interview accordée à Oprah Winfrey par Harry et Meghan a contribué à les éloigner du père du prince, c'est à dire le nouveau roi Charles III. Au cours de cet entretien Meghan avait suggéré que la vraie raison pour laquelle ses enfants pourraient ne pas obtenir de titres royaux était qu'un membre de la famille royale craignait qu'ils aient la peau trop foncée. Elle et Harry n'ont jamais nommé cette personne, mais les médias britanniques estiment qu'il s'agit de celui qui s'appelait autrefois prince Charles. Quelle que soit la manière dont le roi Charles choisira de gérer les titres de ses petits-enfants, cela en dira long sur une réconciliation royale ou non avec Meghan et Harry selon la presse.