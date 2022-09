Un atelier de validation nationale des documents de politique du ministère des sports a regroupé ce jeudi 22 septembre 2022 au Palais des Congrès de Cotonou les acteurs du mouvement sportif sous la présidence du ministre des Sports, Oswald Homéky. Le ministère des sports est doté désormais de documents de politique nationale dans les secteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs lors d’un atelier de validation hier jeudi 22 septembre 2022 dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Le ministre des sports, Oswald Homéky a, lors de la cérémonie d’ouverture de cet atelier, déclaré que le chemin a été long.

Pour la première autorité du sport béninois, il a été décidé qu’au-delà du Programme d’action du gouvernement (PAG) qui est en cours de réalisation au Bénin, de graver dans le marbre la ligne directrice en matière de sport, de jeunesse et de loisirs et de doter notre pays de documents politiques qui au-delà des différents programmes d’action devraient être notre boussole et que «notre boussole à nous qui sommes à l’œuvre aujourd’hui » nous la laisserons à ceux qui vont les succéder afin que l’action engagée aujourd’hui puisse se poursuivre et qu’au bout de quelques années qu’on puisse tirer les fruits de tout l’investissement, de tout l’engagement qui est en train de mis en œuvre.

Le ministre Oswald Homéky a précisé que lorsqu’il a reçu les premiers documents, cela a été partagé à un certain nombre d’acteurs. Des acteurs qui n’étaient pas forcément dans les différents comités et de travail et qui ont enrichi ces différents documents de leur réflexion, de leur contribution. A sa connaissance, le ministre des sports a laissé entendre qu’il y a eu un peu moins de 500 contributions sur l’ensemble des trois documents. Quant à Victor Lawin, Directeur de la Programmation et de la Prospective, la présence des participants témoigne de leur attachement au développement des secteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et la volonté de tracer les lignes directives pour les actions futures du ministère des sports.

Vision dans les 3 secteurs

Dans les documents de politique nationale, au niveau des sports, il est retenu qu’« à l’horizon 2030, le Bénin dispose dans toutes les disciplines sportives, d’ une organisation efficace, de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives ». Quant au secteur des loisirs, la vision est qu’« à l’horizon 2030, le sous-secteur des loisirs est bien gouverné et modernisé, offrant l’accès aux loisirs endogènes à chaque béninois en respect des préférences individuelles quel que soit le statut et le lieu de résidence ». Dans le secteur de la jeunesse, la vision est que « le jeune béninois à l’horizon 2030, est un citoyen patriote, compétent, intègre, créatif, producteur de richesses et répondant aux besoins de développement de son pays ».