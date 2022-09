Dans les médias, le mariage entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) continue de susciter de l'intérêt. Dimanche dernier, l'un des membres de l'UP, le Renouveau, (nom du nouveau parti né de la fusion), était sur les plateaux de Golf TV dans l'émission "Ma Part de Vérité". Il s'appelle Parfait Ahoyo , ancien responsable du PRD. Pour lui, cette union , entre dans le cadre de la réforme du système partisan. De plus, ce sont les militants du PRD qui ont choisi de fusionner avec l'UP, a t-il assuré, non sans évoquer les défis que les deux partis partageaient ensemble.

"Nous sommes fiers des réalisations et nous voulons les pérenniser pour le bonheur des populations. Il y a des compromis heureux, les défis étant les mêmes" a t-il déclaré. En ce qui concerne les prochaines élections, Parfait Ahoyo, est très optimiste. Son parti veut selon lui, proposer à la jeune génération, une offre politique qu'elle n'a jamais connue. Il veut "convoyer plus de jeunes et de femmes au parlement" en 2023. Et bien entendu, son objectif, en allant à ces élections, c'est de les gagner.

"Nous ne laisserons pas la place parce que nous sommes en compétition"

"Nous allons pour gagner...Nous allons proposer des hommes et des femmes qui nous conduiront à la victoire dans chaque circonscription électorale. Nous ne laisserons pas la place parce que nous sommes en compétition" a t-il prévenu. Le Bloc Républicain aussi est semble t-il dans cette optique. On assistera très probablement à un combat de gladiateurs le 08 janvier prochain, à moins ce que le peuple ne désavoue cette mouvance et couronne l'opposition, aussi divisée soit-elle.