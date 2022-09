Le footballeur français est pris dans une grosse polémique après les révélations de son frère et d'une enquête diligentée contre ce dernier et des proches du joueur. Plusieurs personnes se sont exprimées depuis le début de cette affaire. Parmi elles, figura la ministre française de tutelle, Amélie Oudéa-Castéra: « C’est un dossier auquel je suis attentive. On le sait tous, un parcours réussi dans ce type de compétition repose sur une combinaison entre l'état de forme de ses talents, la qualité de vie du groupe... »

Mais c'est une information surprise qu'a annoncée le club de Paul Pogba, la juventus. Blessé au genou, ce dernier était censé se faire opérer, mais aucune date n'avait jusque-là été officiellement fixée. C'est désormais chose faite. Dans une annonce surprise, la juventus a annoncé que le joueur devait se faire opérer ce lundi même. En fin de journée la nouvelle est tombée: «l'opération de Paul Pogba s'est très bien déroulée ce lundi soir à Turin». Pour rappel, le footballeur avait été touché au genou droit; il a subi une "méniscectomie externe sélective sous arthroscopie" affirme le club qui rajoute rque l'opération a été "parfaitement réussie".

Depuis le début de l'affaire de nombreuses témoignages ont été rapportés dans la presse. Jean-Marc Ettori, président du Tours FC a même qualifié la mère de Paul de cheffe de gang, après avoir raconté une anecdote cocasse sur la fratrie. De son côté, Kylian Mbappé, que Mathias accusait Paul d'avoir marabouté a gardé son sang froid et a même discuté avec son coéquipier à ce sujet.