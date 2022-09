L'affaire Paul Pogba va-t-il entraîner de sérieuses conséquences aux joueurs? Depuis le début de la saga des frères Pogba, outre les critiques et railleries sur la toile, certains analystes pointent du doigt des possibles conséquences pour l'avenir de Paul Pogba en équipe de France. Et pour cause l'annonce du maraboutage de Kylian Mbappé par Paul Pogba, beaucoup de supporters et d'analystes craignent une tension entre les deux hommes en équipe de France. Même si Kylian et Paul ont échangé au téléphone après l'éclatement de l'affaire, les analystes ne sont pas rassurés.

Pour conserver une équipe de France soudée, certains pensent que Paul Pogba sera écarté. C'est le cas de Stephen Brun consultant de RMC qui s'exprimait au micro de l’émission « Les Grandes Gueules du sport ». « Cette histoire de marabout (…) avérée ou pas, je pense que la relation Mbappé-Pogba ne peut plus exister. A partir de ce moment-là, il faut que Deschamps tranche et que Paul Pogba soit en dehors de cette équipe de France. Je ne vois pas Kylian Mbappé accepter qu’il y ait un mec, que ce soit vrai ou pas, qui ait voulu nuire à sa carrière.... On va parler du sportif. Qui est Paul Pogba aujourd’hui ? Paul Pogba, dernier match, avril 2022 avec Manchester United. Il change de club, il arrive à la Juve, lésion du ménisque. C’est un traitement qui normalement nécessite une opération. Lui décide, parce qu’il veut absolument jouer la Coupe du monde, d’appliquer un protocole différent. Il n’a toujours pas joué de match et il va reprendre la course. Ça veut dire qu’il ne va pas jouer les deux matchs de préparation pour la Ligue des Nations fin septembre. (…) Paul Pogba ne va pas avoir le temps d’arriver à un niveau adéquat et performant pour jouer une grande compétition... Merci pour ce que tu as fait Paulo. C’est fantastique. Aujourd’hui tu n’es plus capable de jouer à un niveau élevé avec une exigence. Merci Paulo. Bienvenue Aurélien Tchouaméni. » a-t-il déclaré.