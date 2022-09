Le président américain Joe Biden a profité d’une interview qu’il a accordée ce dimanche à la chaîne de télévision américaine CBS pour tirer à boulets rouges sur son prédécesseur. Se prononçant sur la perquisition qui a été effectuée au domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride, il estime que le milliardaire républicain est plutôt « totalement irresponsable ». « Comment un – n'importe qui pourrait être aussi irresponsable. Et je me suis dit : 'Quelles données y avait-il qui pourraient compromettre les sources et les méthodes ?' », a-t-il lancé dans un premier temps.

"J'ai accepté de ne pas leur dire quoi faire"

« Je ne veux pas me retrouver au milieu de la question de savoir si le ministère de la Justice devrait ou non bouger ou non certaines actions qu'il pourrait prendre. J'ai accepté de ne pas leur dire quoi faire et de ne pas, en fait, m'engager à leur dire comment poursuivre ou non. », a indiqué Joe Biden au cours de son interview qui aura duré une heure environ. Ces mots du président américain interviennent après la décision rendue jeudi dernier par une juge fédérale. Elle a fait savoir que les documents confisqués étaient confidentiels.

La décision de la juge Aileen Cannon

La juge fédérale Aileen Cannon a également désigné le juge de district Raymond Dearie afin qu’il examine la possibilité de remettre aux enquêteurs fédéraux les documents. « La cour estime qu’accepter les conclusions du gouvernement sur ces questions importantes et controversées sans qu’une tierce partie neutre ne mène un examen plus approfondi serait inapproprié », a martelé la juge fédérale Aileen Cannon. Le département de la Justice a tout de même annoncé son intention de faire appel de la décision.