A la faveur d’une sortie médiatique qu’il a faite ce vendredi 16 septembre depuis Samarcande en Ouzbékistan, le président russe Vladimir Poutine a fait savoir que son pays n’était pas pressé d’achever l’opération militaire qu’il a entamée en Ukraine. Il indique également que, dans le Donbass, les affrontements se poursuivent et que la Russie gagne du terrain. «Nos opérations offensives, dans le Donbass, ne s'arrêtent pas, elles avancent à un petit rythme (...) l'armée russe occupe de plus en plus de nouveaux territoires», avait déclaré aux journalistes l’homme fort du Kremlin.

"On va voir comment elle va se terminer"

«Je souligne que nous ne combattons pas avec toute notre armée. Nous combattons seulement avec la partie sous contrat », poursuit-il en revenant sur la mobilisation générale qu’il s’est interdite. Ce fut l’occasion pour lui de faire remarquer qu’il n’avait pas besoin de changer de stratégie dans cette guerre. «Les autorités de Kiev ont annoncé avoir commencé une contre-offensive active. Eh bien, on va voir comment elle va se terminer», a-t-il déclaré dans un contexte où dans les rangs de ses alliés, certains estiment qu’il est important de revoir la stratégie que déploient les forces russes sur le terrain.

Les craintes des alliés

Il y a quelques jours, la contre-offensive faite par l’Ukraine avait fait réagir le chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov. « Ils ont fait des erreurs et je pense qu'ils tireront les conclusions nécessaires », a-t-il déclaré dans un message audio posté sur sa chaîne Telegram dimanche. « Si aujourd'hui ou demain aucun changement de stratégie n'est apporté, je serai obligé de parler avec les dirigeants du ministère de la Défense et les dirigeants du pays pour leur expliquer la situation réelle sur le terrain. C'est une situation très intéressante. C'est stupéfiant, je dirais », avait-t-il poursuivi dans ce contexte où l’Ukraine annonce la reprise de certains territoires initialement aux mains de la Russie.