La Russie et la Chine sont deux puissances qui sont sous les projecteurs ces dernières semaines. En effet, depuis plusieurs semaines deux dossiers différents sont au cœur de l'actualité internationale. Il s'agit de la guerre en Ukraine, et la situation autour de l'île de Taïwan. Entre ces deux puissances de notre planète, les relations sont cordiales et les deux états sont des partenaires commerciaux. Dans quelques jours, les dirigeants des deux pays vont se rencontrer face à face. C'est ce qu'a annoncé la diplomatie russe ce mercredi selon plusieurs agences de presse russe.

Poutine et Xi Jinping, les présidents de la Fédération de Russie et de la République Populaire de Chine vont se rencontrer dans quelques jours en personne dans le cadre d'un sommet sous-régional. C'est l'information annoncée par plusieurs agences de presse russes cités par des médias internationaux. C'est l'ambassadeur de la Fédération de Russie dans l'empire du milieu Andreï Denissov qui a annoncé l'information sur la rencontre entre les deux dirigeants selon les publications des médias qui rapportent l'information ce mercredi 07 Septembre 2022.

«Dans moins de 10 jours, une nouvelle rencontre de nos dirigeants (Vladimir Poutine et Xi) aura lieu au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghaï», a annoncé Andreï Denissov, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Chine cité par deux agences de presse russes. Font partie de cette organisation les pays tels que la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan mais aussi le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. «Ce sommet promet d'être intéressant, car ce sera le premier vrai (en présentiel, ndlr) sommet depuis la pandémie», a relevé le diplomate russe selon plusieurs médias internationaux qui rapportent l'information.