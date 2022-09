Le président du club francilien Nasser al-Khelaïfi est cité dans une affaire de tortures. L’information a en effet été annoncée ce jeudi 29 septembre par le quotidien Libération. Selon les détails fournis par le média français, le richissime patron du Paris Saint Germain aurait fait arrêter et torturer un homme d'affaires franco-algérien pour en retour avoir des informations confidentielles qu’il avait en sa possession. L’homme d’affaire aurait été mis aux arrêts au début de l’année 2020 au Qatar.

Il a été libéré plusieurs mois plus tard et plus précisément en novembre de la même année. Il disposerait de plusieurs informations compromettantes pour le patron du club francilien. Il s’agit entre autre d’informations qui confirmeraient les soupçons de corruption dans l’attribution du Mondial 2022 ainsi que sur sa vie privée. Le média français met l’accent sur les conditions dans lesquelles l’homme d’affaires a été détenue. Il aurait été violenté et torturé. Sa libération serait intervenue suite aux négociations entre les avocats du mis en cause et celui du patron du Psg.

Une clause de confidentialité?

Avant sa libération l’homme aurait été contraint de signer une clause de confidentialité qui le forcerait à payer 5 millions d’euros en cas d’ébruitement de l’affaire. Notons que ces accusations contre le président du Paris Saint Germain font surface alors que l’attribution de la prochaine coupe du monde au Qatar a suscité beaucoup d’accusations. Il y a quelques semaines, nombreuses sont les personnalités dans le monde du sport qui appellent à un boycott du l’événement. Ils pointent du doigt le traitement qui aurait été réservé aux travailleurs qui ont construit les stades.