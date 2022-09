Emettant en ligne et sur tous les canaux digitaux depuis le 1er août 2022, Radio Afrique Santé, une radio apolitique et spécialisée dans le domaine de la santé a marqué à sa manière l’an un du décès de l’un des baobabs de la presse béninoise et fondateur du journal « La Nouvelle Tribune », Feu Vincent Foly. Ce vendredi 02 septembre 2022, le promoteur de la Radio Afrique Santé, Pascal Zinzindohoué, pour commémorer l’an 1 de ce décès du journaliste émérite béninois, l’a immortalisé à travers une cérémonie sobre, à l’image de la simplicité de l’illustre disparu en baptisant le studio de Radio Afrique Santé « Vincent Foly ». Un portrait de l'illustre disparu a été accroché dans le studio hier vendredi. Précisons qu’il n’a pas manqué de donner les raisons qui l’ont poussé à immortaliser son ami et frère.

Le promoteur de la Radio Afrique Santé a décidé de baptiser le studio de cette radio en ligne «Vincent Foly » parce qu'il était un grand ami et même un frère. Il a fait savoir qu’il était un grand combattant de la liberté de la presse et qu’il n’est pas un inconnu au bataillon de la presse béninoise et internationale. Pascal Zinzindohoué informe que Vincent Foly était aussi partie prenante de la création de cette radio. Car, selon lui, tous deux, ils pensaient que la santé est un pilier très important du développement humain et celui d’une nation.

Pascal Zinzindohoué a révélé qu’ils ont démarré l’idée de ce projet ensemble malheureusement il n’est plus de ce monde depuis le 3 septembre 2021 pour voir concrétiser ce projet. C’est pour cela qu’en hommage à son combat pour la liberté de la presse, pour la démocratie et les droits de l’homme mais également en hommage à cet illustre disparu qui avait vraiment de multiples facettes(un ami, un père), il a donc décidé de donner son nom au studio de Radio Afrique Santé. Concernant le souvenir qu’il garde de lui, le promoteur de Radio Afrique Santé a laissé entendre que Vincent Foly était un homme sans langue de bois.

Pour ce promoteur de radio en ligne, Feu Vincent Foly fait partie de cette race d’homme qui disait ce qu’il pensait quoique cela puisse lui en coûter. Il se désole que ses types d’hommes ne soient pas nombreux malheureusement dans nos sociétés et c’est pour cela qu’il faut saluer sa mémoire et souhaiter qu’il y ait plusieurs « Vincent Foly ». Accusant à tort ou à raison Feu Vincent Foly de journaliste « opposant », d’aucuns pourraient dire que cela va porter préjudice à la Radio Afrique Santé. Sur ce point, Pascal Zinzindohoué a fait une mise au point. Il croit que l’idée de cette radio était une idée totalement apolitique.

A sa connaissance puisqu’il ne vit pas au Bénin mais à l’étranger, il a affirmé que Vincent Foly n’était pas un politicien mais il disait ce qu’il pensait. Pour lui, d’autres Béninois pensaient peut-être la même chose mais n’osaient pas le dire donc il faut saluer ce courage. Il croit que cette radio comme le stipule sa ligne éditoriale est une radio apolitique. Selon lui, elle n’est pas créée pour faire de la politique mais elle est créée pour rendre service aux Béninois et accompagner le gouvernement dans sa politique de santé mais aussi d’autres pays parce que c’est une radio en ligne qui offre beaucoup d’opportunité.

Message du Directeur de la radio à l'occasion du 1er anniversaire du décès de Vincent Foly

Je salue la mémoire d'un baobab de la presse béninoise….un homme grand par sa taille, mais aussi par ses convictions… Je m'incline devant la mémoire d'un vaillant défenseur de la liberté de presse et de la démocratie et je rends hommage à l'un des rares hommes de conviction que comptait encore notre pays le Bénin. Même dans l'adversité, alors que tu avais le dos au mur, tu es resté fidèle à tes idées jusqu'au bout…Ton combat pour la liberté n'a pas été vain et ton esprit de sacrifice demeurera, j'en suis persuadé, un modèle pour toute une génération de journalistes…..

Va mon grand tonton, dors en paix mon DP, et repose toi désormais au panthéon des grands hommes qui ont consacrée leur vie au combat pour la liberté….

Emmanuel Creppy