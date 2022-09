Le manager de Ray J avait menacé Kim Kardashian qu'il existe d'autres séquences de sex tape qui seront publiées. Mais la star de téléréalité était certaine qu'il n'y a pas de nouvelles vidéos. Elle a affirmé qu'elle est sûre à 99% qu'il n'y a pas de nouvelles images. Cependant, le fait que ses prédateurs insistaient qu'ils ont une cassette, l'a poussée à s'interroger.

Elle s'est demandée si son ex compagnon Ray J ne lui avait pas planté un gode dans le cul alors qu'elle dormait. Suite à cette réaction de Kim Kardashian sur son émission Hulu, Ray J menace de poursuive son ex Kim pour diffamation. La star âgée de 41 ans est mère de quatre enfants, North qui a huit ans, Saint âgé de six ans, Chicago, quatre ans et Psalm, deux ans.

Inquiète par rapport aux menaces du manager de Ray J, Kim Kardashian craint surtout la portée que pourraient avoir ses sex tapes sur ses enfants. Mais son avocat l'a rassurée que ces nouvelles séquences ne peuvent être publiées sans son accord. «Nos droits légaux sont qu'elle peut poursuivre quiconque publie la bande, si elle existe même. Ils n'ont aucun droit légal de diffuser la bande sans son consentement ››.

Alors Kim a demandé à son avocat de gérer cette affaire et de faire peur à son bourreau. "Pendant 20 ans, cela a été tenu au-dessus de ma tête. C'était mon petit ami depuis des années. On part en voyage, on tourne une vidéo. C'est embarrassant mais ce n'est pas la chose la plus scandaleuse et je ne vais pas me sentir ainsi ›", avait affirmé Kim.