Dans une lettre circulaire à toutes les propriétaires de maisons , immobiliers et boutiques en date du 07 septembre 2022 et signée du Président du Conseil Local de la ville de Cotonou, Blaise Agossou Koukoyi , il ressort que le gouvernement de la République du Bénin a lancé, à partir de ce lundi 12 septembre 2022 jusqu’ au dimanche 18 septembre 2022, le recensement de toutes les maisons et biens immobiliers sur toute l’étendue du territoire National en vue de réaliser le plan cadastral du Bénin.

A cet effet, des agents recenseurs de ces maisons sont déployés sur le terrain depuis ce lundi 12 septembre 2022. Selon cette lettre circulaire, les propriétaires des maisons et biens immobiliers sont invités à apprêter pour le passage des enquêteurs les pièces telles que le titre de propriété immobilière (Titre foncier), la Convention de vente, l’acte administratif d’attribution, et autres, l’IFU des propriétaires ou récépissé RAVIP, NIP, CIP, Carte d’Identité Nationale, Carte Biométrique, ou toutes pièces tenant lieu.

Le président du Conseil Local de la ville de Cotonou, Blaise Agossou Koukoyi demande aux propriétaires des maisons et biens immobiliers de « permettre la prise de photos des maisons par les agents enquêteurs » et que la diligence de leur part fera que cette opération sera une réussite.