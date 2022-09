Pendant que des Béninois ploient sous le poids de la flambée des prix des produits alimentaires, la Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) prend la décision de fixer à cinq jours fermes, le délai pour le règlement de leur facture d’eau. Cette décision prévoit également, la suspension de la fourniture en eau, aux éventuels clients indélicats, avec retrait de compteur. Il apparaît aisément que la mise en application effective de cette mesure pourrait avoir pour conséquences, un manque d’eau, à cours ou à moyen terme, au sein des ménages et même d’autres centres sociaux.

Comme les centres de santé, les hôpitaux qui, pour la plupart souffrent de la rupture en eau pour des raisons jamais, officiellement déclarées. Au vu de ce constat, il apparaît que l’application de cette nouvelle mesure prise par la direction générale de la Soneb, poserait plus de problèmes aux populations, dont les conditions de vie actuelles préoccupent les autorités gouvernementales. Au point où, le chef de l’Etat, Patrice Talon a pris l’engagement, de consacrer son mandat actuel sous le signe du développement hautement du social.

La récente promesse de l’augmentation des salaires des travailleurs en est une preuve, pour le gouvernement de traduire dans les actes cet engagement. Coïncidence pour coïncidence, la prise de ladite mesure qui, certes n’envisage nullement aucune augmentation de prix de l’eau, intervient à un moment où, gouvernement et centrales syndicales s’observent en chiens de faïence, et à quelques mois, du lancement des hostilités législatives. Seulement, les faits n’étant pas aussi dociles à l’effet du hasard, la prise de cette mesure sera différemment interprétée au sein des populations qui éprouvent déjà des difficultés pour répartir leurs revenus entre les dépenses pour la nutrition, éducation et la santé et du logement...