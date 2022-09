Au Bénin, les élections législatives auront lieu le 08 janvier 2023. Les partis politiques homologués s'activent pour prendre part à ce scrutin. Ces derniers mois, on assiste à des fusions et des divorces politiques. Il y a notamment le Parti du Renouveau démocratique qui a officialisé son mariage avec l'Union Progressiste, de même que La Nouvelle Alliance de Théophile Yarou. On a à contrario, le départ de l'UDBN du Bloc Républicain. Ces jeux d'adhésion et de démission, fragilisent-ils la réforme du système partisan? Pour le député du Bloc Républicain Assan Seibou, il faut plutôt considérer que "les choses sont en train de se stabiliser".

" Il faut adhérer librement et sortir librement "

"De 248 partis, on est passé à 15. Ceux qui ne peuvent pas , se débarrassent" fait-il savoir lors de l'émission "90mn pour convaincre" de la radio nationale dimanche dernier. Le parlementaire rappelle par ailleurs que l'adhésion ou le départ d'un parti politique est libre. "C'est d'abord la liberté d'expression. Il faut adhérer librement et sortir librement. C'est ce qui explique le caractère vivace de la démocratie" a déclaré l'honorable selon les propos rapportés par le journal l'Evènement Précis.

En clair, pour le député, la réforme du système partisan n'est pas mis à mal par les démissions et fusions. "Ce qui crédibilise la réforme, c'est ce qu'on est en train de faire. Les résultats sont atteints pour une réduction drastique à 15 du nombre de partis. Ces résultats sont pertinents" assure t-il d'après la même source. Rappelons que le Bloc Républicain est actuellement, la 2ème force politique du Bénin derrière l'Union Progressiste le Renouveau de Joseph Djogbénou.