Un projet porté par une famille fortunée à l’endroit des réfugiés en France rencontre une opposition populaire. Selon les informations rapportées par Le Figaro, le « Projet Horizon » aurait choisi le petit village de Callac riche de 2200 habitants dans les Côtes-d’Armor pour faire son expérience. Le but principal de cette initiative est d'«allier l'insertion de réfugiés au développement d'un territoire». Cette expérience, si elle était réussie aurait été reprise dans plusieurs autres localités. Il s’agit d’un projet des anciens propriétaires de Bonpoint que sont les Cohen.

Une pétition recueille 4000 signatures

Même si l’autorité communale semble être d’accord et estime qu’il s’agit d’un projet plutôt intéressant, les habitants de la localité ne sont pas du même avis. Plusieurs membres de la formation politique fondée par Eric Zemmour estiment qu’il s’agit d’une preuve palpable du grand rassemblement. « Nous pensons qu’une commune ne peut pas accueillir en quelques années 5% de sa population sans risquer de se transformer profondément », indiquent les signataires d’une pétition ayant déjà recueilli 4 000 personnes.

Des menaces de mort

La première autorité de la ville pour sa part, reçoit un nombre non négligeable de mails dénonçant le projet. Certains courriels ont même des caractères racistes et antisémites. Des menaces de mort sont enregistrés. Un collectif « pour la défense de l’identité de Callac » a été mis sur pied. Nombreux sont les habitants de cette localité qui ont peur que qu’une « centaine d’Africains » arrivent à Callac et viennent « repeupler » le centre-ville. Des manifestations sont également prévues le 17 septembre par une formation politique opposée au projet.