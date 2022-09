Plusieurs jours se sont écoulés depuis l’annonce par le président de la Russie, Vladimir Poutine, de la mobilisation partielle des citoyens, en vue de combattre en Ukraine. Cette annonce a créé un tollé dans le pays, mais aussi dans le monde. En conséquence, plusieurs personnes ne voulant pas se battre, ont choisi de fuir le pays. Selon des chiffres non confirmés, il y aurait près de 260 000 hommes qui ont quitté la Russie. Il s’agit là d’un sujet qui a été au cœur d’une discussion entre Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, hier lundi 26 septembre 2022, d’après l’agence de presse officielle TASS.

« Ils reviendront »

Selon les informations de cette dernière, le chef de l’Etat biélorusse aurait rassuré son homologue russe, en ces termes : « Laisse-les fuir, ça n'a pas d'importance, ils reviendront ». Le président biélorusse a par ailleurs comparé la situation à celle qui avait eu lieu en 2020, au cours des protestations dans son pays. En effet, plusieurs milliers de personnes avaient fui le pays pour se rendre à l’étranger. Toujours d’après Tass, Alexandre Loukachenko aurait déclaré : « Et après, ces gens nous ont supplié de les laisser revenir en Biélorussie ». Notons qu’après l’annonce de la mobilisation partielle par le chef du Kremlin, le numéro un biélorusse avait indiqué que dans son pays, il n’y aura pas de mobilisation.

Selon ses dires, la mobilisation a lieu en Russie et non en Biélorussie. « C'est une mobilisation en Russie. Le fait qu'ils essaient de jeter ce pont entre nous, qu’il y en aura chez nous aussi… Il n'y aura aucune mobilisation. C'est un mensonge », a déclaré le président biélorusse à la presse, dans des propos repris par l'agence BelTA. Pour mémoire, Alexandre Loukachenko est un allié de Vladimir Poutine. Plusieurs mois plus tôt, il s’était prononcé sur la guerre en Ukraine, tout en faisant savoir que le chef de l’Etat russe ne veut pas d’une confrontation directe avec l’OTAN. « Il ne veut probablement pas d'une confrontation mondiale avec l'OTAN. Utilisez-le et faites tout pour que cela n'arrive pas. Sinon, même si Poutine ne le veut pas, les militaires réagiront » avait-il déclaré.