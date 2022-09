La République Islamique d’Iran compte acquérir auprès de la Russie des avions de combat de type Sukhoï Su-35. Partie sous la forme de rumeur, l’information a été en effet confirmée par le général Hamid Vahedi, le chef des forces aériennes iraniennes lors d’un entretien qu’il a accordé à l’agence de presse locale Borna. «Nous espérons pouvoir obtenir ces chasseurs de génération 4+ à l’avenir », a déclaré le patron de l’armée. Selon les précisions apportées par l’officier de l’armée iranienne, la décision de les acquérir reviendrait à l’état-major des forces armées iraniennes.

L'Egypte renonce à l'achat...

Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée sur le nombre à acquérir. Ces informations interviennent alors que des rumeurs circulaient sur la vente d’armes entre la Russie et les pays tels que l’Égypte. Les seuls éléments visibles dans ce dossier sont liés à l’existence d’un avis de marché relatif à cette commande. Il avait été publié par un site gouvernemental russe en mai 2020. Ces informations ont par la suite été démenties.

Acquisition de drones iraniens par la Russie

L’Égypte aurait peut-être renoncé à la transaction à cause de la menace de sanctions qui pèsent généralement sur les pays cohabitant avec la Russie sur le plan de l’armement. Certains indiquent que la probabilité que la Russie et l’Iran fassent des échanges de matériels militaires est assez élevé dans un contexte où les Américains indiquent que des drones iraniens allaient être achetés par la Russie. « Si cela est vrai, cette affirmation suggère que l’Iran pourrait recevoir des avions russes Su-35 en échange des drones, ce qui aurait pu faire partie d’un accord signé par Moscou et Téhéran le 26 juillet », analyse pour sa part l’Institute for the Study of War.