Dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine a décrété une mobilisation partielle dès aujourd'hui. Avant cette annonce, le chef d’État russe a soutenu la proposition du ministère de la Défense et de l'état-major de procéder à une mobilisation partielle pour défendre la souveraineté de la Russie. "Déclarer la mobilisation partielle en Fédération de Russie à partir du 21 septembre 2022. Appeler les citoyens de la Fédération de Russie à une mobilisation au service militaire dans les forces armées de la Fédération de Russie", indique le document. Pour le président russe, l'objectif de libération du Donbass reste inchangé.

"Après que le régime actuel de Kiev a effectivement rejeté publiquement une solution pacifique au problème du Donbass, et, de plus, a annoncé qu'il revendiquait des armes nucléaires, il est devenu absolument clair qu’une nouvelle attaque à grande échelle sur le Donbass, comme cela s’était déjà produit deux fois auparavant, était inévitable. Et une attaque contre la Crimée russe, contre la Russie, se serait ensuivie tout aussi inévitablement", a-t-il souligné. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que seuls les réservistes, notamment ceux ayant de l'expérience, seraient soumis à la conscription dans le cadre d’une mobilisation partielle en Russie. "Seuls les réservistes, notamment ceux qui ont servi dans les forces armées et qui ont des spécialités militaires, seront appelés à la conscription", a-t-il souligné dans son allocution télévisée.

Le président russe Vladimir Poutine s’est dit persuadé que le but de l'Occident était de détruire la Russie. "Le but de cet Occident est d'affaiblir, de diviser et finalement de détruire notre pays", a déclaré mercredi le chef de l'État russe dans une allocution télévisée. Selon le ministre Choïgou, 300.000 réservistes seront appelés dans le cadre de l'opération spéciale. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans une allocution télévisée que la Russie ne pouvait pas laisser ses proches en Ukraine à la merci des bourreaux. "Nous ne pouvons pas, nous n’avons aucun droit moral de laisser nos proches à la merci des bourreaux, nous ne pouvons pas ignorer leur désir de déterminer leur propre sort", a-t-il souligné.