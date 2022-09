En Février dernier, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Près de sept mois après son démarrage l'offensive se poursuit toujours avec son lot de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Dans la journée d'hier lundi, Erdogan disait vouloir une rencontre entre les présidents Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Dans la même journée d'hier lundi, le président turque Recep Tayyip Erdoğan a également affirmé que «200 prisonniers seront bientôt échangés» suite à un accord.

Le président Erdogan a affirmé que «200 prisonniers seront bientôt échangés» suite à un accord entre le pays de Poutine et celui de Zelensky. C'est dans une interview à PBS NewsHour que le président turc Recep Tayyip Erdoğan a fait cette déclaration. En effet, le président turc a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Occasion pour les deux dirigeants d'évoquer la guerre en Ukraine qui fait la Une des médias depuis le mois du février. L'information a été rapportée ce mardi 20 Septembre par l'agence de presse ukrainienne Ukrinform sur son site.

« En Ouzbékistan, j'ai rencontré le président Poutine et nous avons eu des discussions très approfondies avec lui. Et il me montre en fait qu'il est prêt à en finir le plus vite possible. C'était mon impression, parce que la façon dont les choses se passent actuellement est assez problématique; 200 otages seront échangés après accord entre les parties [Ukraine et Russie]. Je pense qu'une étape importante sera franchie », a rapporte l'agence de presse ukrainienne qui cite la déclaration du président Erdoğan à PBS NewsHour.