Le président turc Recep Tayyip Erdogan espère une rencontre entre les dirigeants russe et ukrainien Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview à la chaîne de télévision américaine PBS, a rapporté lundi l’agence Anadolu. Selon cette dernière, M. Erdogan a fait remarquer que depuis le début de l’opération militaire spéciale russe, il menait une politique équilibrée, en écoutant les deux parties. "C’est pourquoi on a un grand désir de faire en sorte que ces dirigeants se rencontrent. Qu’ils se rencontrent. Je voudrais tout entendre d’eux. Pour le moment, on n’arrive pas à le faire, mais je garde l’espoir", a déclaré le président turc.

En août, M. Erdogan déclarait qu’il avait pour objectif d’organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky en Turquie. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a noté début septembre dans une interview au quotidien russe Izvestia qu’une rencontre entre Poutine et Zelenski n’était possible qu’à condition d’un accord sur le règlement du conflit et que "pour le moment, il ne s’agi[ssait] pas de cela". (Tass)