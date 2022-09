Ce lundi, dans un centre de recrutement militaire, une fusillade a éclaté faisant un blessé dans le rang des militaires selon le média Journal de Quebec. Plus de sept mois après le démarrage de l'offensive russe, les combats sur le terrain se poursuivent avec un bilan des victimes qui s'alourdit de plus en plus. Pour rappel, il y a quelques jours, le président Poutine a prononcé un discours dans lequel il a appelé à une "mobilisation partielle" des russes alors que l'Ukraine de Zelensky revendique depuis quelques jours des gains de territoire.

Ce lundi 26 Septembre 2022, une fusillade a éclaté dans un centre de recrutement militaire en Sibérie. C' est l'information que rapporte en ce début de semaine par plusieurs médias internationaux dont Journal de Quebec. Selon ce média, un militaire a été blessé et le tireur, un jeune âgé de 25 ans résident dans la région, a été arrêté par les forces de l'ordre. «Le commissaire militaire Alexandre Elisseïev est en réanimation, dans un état très grave (...) Le tireur a été immédiatement arrêté. Il sera obligatoirement puni!» a affirmé Igor Kobzev, le gouverneur de la région d'Irkoutsk, sur Telegram.

Ce responsable local a déploré le fait que cela se produit alors qu'en ce moment en principe les habitants de la région devraient être unis. «J'ai honte qu'une telle chose se produise à un moment où, au contraire, nous devrions être unis, et ne pas se battre les uns contre les autres, mais contre les menaces réelles», a ajouté le gouverneur. Pour rappel, la semaine dernière, Poutine a annoncé une « mobilisation partielle » pendant un discours en plein milieu de la guerre en Ukraine qui fait de nombreuses victimes dans les deux camps.