Quelques heures avant sa nomination, le tout nouveau ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République présentait ses travaux de recherche devant un jury dans le cadre de sa thèse de doctorat. L’information a été rapportée par le média sénégalais « Le Soleil ». On retient des précisions du média que le ministre Yoro Dia a soutenu sa thèse de doctorat en sciences politiques à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’UCAD.

Le thème autour duquel a tourné les travaux est : «Mutations critiques d’une ‘démocratie de Sisyphe’. Sociologie politique d’un basculement de l’Etat légal à l’Etat de Droit (1962-2022)». Le jury devant lequel il a soutenu est composé des professeurs Serigne Diop, Alioune Badara Diop, Ismaïla Madior Fall, Maurice Soudieck Dione, Abdourahmane Thiam et Penda Mbow. A l’issue de sa présentation et des différentes étapes de la soutenance, le ministre s’est tiré avec la mention «Très honorable».

L'Etat de Droit...

Toujours selon le média « Le Soleil » qui annonce la nouvelle, le travail de Yoro Dia signale qu’«avec l’Etat de Droit, il y a des principes sur lesquels on ne peut plus revenir, même si l’on a la majorité pour le faire, alors que l’Etat légal se donne des lois, des règles et peut les défaire légalement à condition d’avoir la majorité». Rappelons que ce remaniement ministériel a consacré la sortie de plusieurs ministres, l’entrée de nouvelles têtes au sein du gouvernement. Il y a également certains qui sont restés dans le gouvernement.