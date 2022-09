Plusieurs dizaines d’années se sont écoulées depuis la fin de la guerre de Corée, à laquelle la Chine a pris part. Ce vendredi 16 septembre 2022, la Corée du Sud a rapatrié les corps de 88 soldats chinois qui sont morts lors des affrontements. C’est au cours d’une cérémonie à l’aéroport d’Incheon à proximité de Séoul, que plusieurs gardes d’honneur sud-coréens ont transporté des cercueils jusqu’à un avion de l’armée de l’air chinoise. C’est dans la ville de Shenyang, au nord-est de la Chine que l’appareil s’est posé, quelques heures après. A ce moment, au cours duquel des anciens combattants de la guerre de Corée étaient présents, des honneurs militaires ont été rendus aux militaires morts.

Au total 913 corps de soldats chinois rapatriés

Notons que c’est la neuvième fois qu’une opération de ce genre a lieu, suite à la signature d’un accord entre les autorités chinoises et sud-coréennes en 2014. Ainsi, ce sont au total les corps de 913 soldats chinois qui ont été rapatriés par Séoul. Cependant, il s’agit du premier rapatriement qui a eu lieu sous le président Yoon Suk-yeol, élu en mai 2022. Pour rappel, le rapatriement des corps des soldats chinois intervient dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre la Corée du Sud et sa voisine du nord. Il y a quelques jours, Séoul s’était exprimé sur l’utilisation des armes nucléaires faite par ce dernier. A propos de cette question, la Corée du Sud avait mis en garde, le mardi 13 septembre 2022, Pyongyang contre son recours à ces dernières.

D’après elle, si le pays de Kim Jong-Un s’engage sur cette voie, cela la placerait sur une « voie d’autodestruction ». A en croire le ministère sud-coréen de la Défense, la législation récente adoptée par la Corée du Nord sur l’utilisation des armes nucléaires, ne ferait qu’accentuer davantage son isolement. Il a par ailleurs souligné que cela pousserait Washington et Séoul à « renforcer davantage leurs capacités de dissuasion et de réaction ». « Nous prévenons que le gouvernement nord-coréen serait confronté à la réponse écrasante de l'alliance militaire sud-coréenne et s'engagerait sur la voie de l'autodestruction s'il tentait d'utiliser des armes nucléaires » a indiqué Moon Hong Sik, porte-parole par intérim du ministère sud-coréen de la Défense.