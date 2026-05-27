Mbappé en Premier League : une vieille histoire familiale qui revient hanter le Real Madrid

La rumeur d’un départ de Kylian Mbappé du Real Madrid vers la Premier League anglaise a resurgi cette semaine dans la presse britannique, portée par la dégradation du climat au sein du club madrilène. L’attaquant français de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2029, se retrouve au centre d’une crise institutionnelle qui relance des spéculations jamais tout à fait éteintes depuis son arrivée en Espagne.

Le point de départ n’est pas nouveau : en mai 2022, Mbappé avait confié au Daily Telegraph avoir discuté avec Liverpool avant de prolonger au Paris Saint-Germain. « J’ai parlé à Liverpool parce que c’est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, il faudra lui demander », avait-il déclaré. Cette phrase, ressortie des archives par plusieurs médias anglophones dont talkSPORT, retrouve une résonance particulière au moment où le Real Madrid traverse l’une de ses pires saisons de la décennie.

Un vestiaire fracturé, un bilan sportif décevant

Le club espagnol s’apprête à conclure une deuxième saison consécutive sans titre majeur depuis l’arrivée de Mbappé, après une élimination en Ligue des champions et une Liga remportée par le FC Barcelone. Une pétition en ligne réclamant le départ du joueur a circulé sur les réseaux sociaux après qu’il a été photographié en vacances en Sardaignependant que ses coéquipiers disputaient un match de championnat contre l’Espanyol. Le vestiaire madrilène est décrit par plusieurs observateurs comme profondément divisé.

Le journaliste spécialisé Pete O’Rourke a indiqué à Football Insider que Liverpool serait attentif à l’évolution de la situation. L’ancien international français Emmanuel Petit a cité Arsenal comme destination possible, sous réserve que les Gunners remportent la Ligue des champions. L’expert Andy Brassell, interrogé par talkSPORT, a évoqué Chelseacomme option crédible compte tenu du profil recherché par le club londonien.

Un transfert financièrement hors normes

Aucune offre formelle n’a été confirmée par une source directement impliquée. Le Real Madrid devrait statuer sur l’avenir du joueur une fois son nouveau manager officiellement désigné, José Mourinho étant le principal candidat pressenti selon plusieurs médias espagnols. En décembre 2025, le club avait refusé une offre d’Al-Hilal estimée à 350 millions d’euros, ce qui fixe le niveau plancher de toute future négociation. La fenêtre de transferts estivale ouvre officiellement le 1er juillet 2026.