Mondial 2026: les billets du match Brésil-Maroc sous surveillance après une enquête ouverte aux États-Unis

Les procureures générales de New York et du New Jersey, Letitia James et Jennifer Davenport, ont ouvert une enquête visant la FIFA sur ses pratiques de vente des billets pour la Coupe du monde 2026. Parmi les rencontres examinées figurent huit matchs programmés au MetLife Stadium, dans le New Jersey, dont la finale du 19 juillet et l’affiche du groupe C entre le Brésil et le Maroc.

Les autorités américaines reprochent à l’instance dirigeante du football mondial des méthodes de commercialisation jugées trompeuses, avec des soupçons portant sur l’évolution des prix et les conditions de mise en vente des places. Des demandes officielles d’explications ont été adressées à la FIFA afin d’obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de sa billetterie.

Les prix des billets dans le viseur des procureures

Selon les éléments évoqués par les procureures, plusieurs supporters auraient été confrontés à des hausses importantes des tarifs après l’ouverture des ventes. L’enquête porte notamment sur l’utilisation du “dynamic pricing”, un système qui ajuste automatiquement les prix selon la demande.

La FIFA utilise ce mécanisme pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde. Cette méthode, déjà employée dans les concerts et certains événements sportifs américains, suscite depuis plusieurs mois des critiques chez les supporters de plusieurs sélections qualifiées.

Des billets pour certaines rencontres impliquant le Brésil auraient atteint des montants particulièrement élevés sur les plateformes de revente officielles. Le mois dernier, des places pour un match des Brésiliens à Miami étaient proposées à près de 50 000 euros.

Jennifer Davenport accuse également la FIFA d’avoir limité volontairement le nombre de sièges disponibles au lancement des ventes afin de faire grimper les tarifs des catégories suivantes. « La FIFA a transformé l’achat d’un billet en un parcours du combattant fait de confusion, de fausse rareté et de prix impossibles », a déclaré la procureure du New Jersey.

Une polémique déjà ancienne autour du Mondial 2026

Depuis plusieurs mois, la politique tarifaire de la FIFA fait l’objet de critiques récurrentes. Certains billets premium pour la finale du Mondial 2026 auraient dépassé les 10 000 dollars lors des premières phases de commercialisation.

L’organisation présidée par Gianni Infantino défend de son côté une stratégie liée à la forte demande attendue pour cette édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de la FIFA avait évoqué un engouement « absolument fou » autour de la compétition.

Le MetLife Stadium, situé dans l’État du New Jersey, doit accueillir huit rencontres pendant le tournoi, dont plusieurs affiches majeures du premier tour ainsi que la finale prévue le 19 juillet 2026. Les autorités américaines n’ont pas annoncé, à ce stade, de sanctions ou de procédure judiciaire contre la FIFA, mais les investigations se poursuivent autour des conditions de vente et de revente des billets.