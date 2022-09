Le discours de Patrice Talon devant les chefs d'entreprises francais du Medef continue de faire jaser. Si dans le camp de l'opposition et des syndicalistes on critique le président béninois notamment pour ses propos sur le démocratie et la limitation du droit de grève, chez les mouvanciers, ce sont plutôt des lauriers qui sont tressés au locataire du Palais de la Marina. Invité le 04 septembre dernier de l'émission "Version Originale " de TV5 Monde, Eric Adja, membre de l'Union Progressiste , le Renouveau (UPR) a salué le courage du chef de l'Etat. "Sa déclaration résume les choix qu'il a dû prendre pour la résilience de l'économie. Il a été audacieux et courageux" a déclaré l'actuel directeur de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle.

"Cela prouve que nous pouvons jouer dans la cour des grands "

Il pense par ailleurs que la prise de parole de Patrice Talon devant les patrons français, est "l'expression de la confiance retrouvée de notre pays. C'est le signe de la compétitivité de notre pays. Cela prouve que nous pouvons jouer dans la cour des grands. Ambition, sérieux et travail acharné construisent une base. Le président en le disant a donné la preuve" a poursuivi Eric Adja. Il a souhaité que les militants de l'UPR s'inspirent de ces trois éléments. Notons qu'Eric Adja, n'est pas un novice en politique.

C'est vrai, on connaît plus l'homme comme étant le directeur de la de l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle. Mais il déjà fait ses armes en politique dans le gouvernement de Boni Yayi. Eric Adja a été nommé conseiller du président de la république de 2007 et 2011. Il était chargé des questions liées à la communication, à la diaspora, à la jeunesse et à l’emploi des jeunes au Bénin. Membre de la Coordination nationale des FCBE, il supervise le pôle communal du parti dans la commune de Toffo et est élu conseiller communal et chef d'Arrondissement de Sèhouè en 2008. Il a été candidat aux élections législatives de 2007 sur la liste FCBE de la 5e Circonscription électorale.