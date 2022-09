Un comité spécial formé par les dirigeants du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) du Tchad a statué que le président par intérim Mahamat Idriss Déby avait le droit de participer à la prochaine élection nationale, rapporte la radio sud-africaine SABC. Le comité a également recommandé de prolonger la période de transition au Tchad de deux ans, jusqu'en 2025, ainsi que de fixer la durée d'un mandat présidentiel à six ans et de limiter le nombre de mandats à deux pour un individu.

Qui plus est, le comité a proposé deux référendums qui devraient porter sur une révision de la Constitution actuelle, adoptée en 1996, et la future structure de l'État du Tchad, fédérale ou unitaire. Ces propositions seront examinées par les participants au DNIS. (Tass)